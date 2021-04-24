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У Росії вандали спалили могилу хокеїста, який загинув в авіакатастрофі

24 квітня, 09:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Невідомі пробралися на кладовище і спалили могилу одного з хокеїстів Локомотива, який загинув в авіакатастрофі. Поліція подивилася відео і вже шукає хуліганів

Фото: bankgorodov.ru

Фото: bankgorodov.ru

Вандали спалили могилу хокеїста ХК Локомотив з Ярославля, який загинув в результаті авіакатастрофи літака з командою на борту 7 вересня 2011 року. Джерело не приводить ім'я гравця з поваги до його сім'ї.

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Як повідомляє агентство Ярновості, невідомі особи потрапили в об'єктиви камер. Відео було передано в УМВС Росії, зараз підозрюваних розшукують, аби притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, в результаті авіакатастрофи літака з командою на борту загинуло 37 гравців (три з них громадяни України – Олександр В'юхін, Данило Собченко та Віталій Анікеєнко) і членів тренерського штабу команди, а також сім членів екіпажу.

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Винним був визнаний заступник голови авіакомпанії "Як Сервіс" Вадим Тимофєєв. Він мав би провести п'ять років у колонії-поселенні, але був амністований у 2015 році до 70-річчя Перемоги.

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хокей хокеїст Локомотив Ярославль

Джерело: Сегодня|Спорт

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