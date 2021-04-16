Як радянський літак поховав під собою збірну США, а винуватими виявилися поляки

Американські боксери загинули в жахливій авіакатастрофі в Варшаві. Спершу провину за трагедію переклали на виробника. Лише через 30 років стала відома правда

У березні 1980 року в рамках підготовки до московської Олімпіади збірна США з боксу вирушила до Польщі на міжнародний турнір, але виступити у Варшаві їм не судилося – під час заходу на посадку рейс Польських авіаліній (LOT) LO 007 розбився. Хто ж виявився винуватим у трагедії?

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Крім затримки в аеропорту імені Джона Кеннеді через негоду ніяких ексцесів під час польоту Іл-62, названого в честь Миколи Коперника, не відбулося. Поки не настав час приземлитися в Польщі... За хвилину до планової посадки екіпаж повідомив про проблему з шасі. Особливого подиву у льотчиків це не викликало – це був частий дефект радянських літаків. Поки літак пішов на друге коло, диспетчер з вишки повинен був перевірити в бінокль наявність або відсутність шасі, але замість цього він побачив стовп диму і вогню. Літак впав за 950 метрів до початку злітно-посадкової смуги.

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Екіпажу вдалося уникнути зіткнення з колонією для неповнолітніх, незважаючи на те, що літак вже був некерованим. Прибулі на місце аварії рятувальники згадували, що деякі пасажири настільки вчепилися в крісла, що м'язи та сухожилля їх рук були розірвані в момент зіткнення.

Чорні ящики "Коперника" були швидко виявлені, але допомогти в розслідуванні катастрофи вони не могли. З'ясувалося, що самописець польотних даних мав дефект і не зберіг всю необхідну інформацію.

Причиною катастрофи назвали руйнування валу одного з двигунів і викликане цим руйнування диска турбіни, при цьому уламки вивели з ладу ще два двигуни і позбавили екіпаж можливості керувати літаком. Польська сторона стверджувала, що причиною стали дефекти в конструкції літака, писав n744pm.

Проте, незабаром розслідування заморозили, а через рік слідство було офіційно припинено прокуратурою з позначкою "злочин не виявлено".

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У той час громадськість була впевнена, що причиною катастрофи став брак радянського літака, тому урядова комісія склала звіт, в якому говорилося, що вина повністю лежить на боці виробника. Звіт був відправлений в конструкторське бюро Ільюшина, яке люто відкидало свою провину, але це тільки додало достовірності цієї замітці в очах всіх поляків.

Лише через 30 років, в 2010 році, коли документи про катастрофу з позначкою "цілком таємно" були відправлені до Інституту національної пам'яті, стала відома правда: катастрофа була викликана роботою двигунів з перевищенням терміну їх служби і відправкою в рейс літаків, які вийшли з ладу, написав newsweek.pl.

В кінці 70-х років через економічну кризу Міністерство зв'язку вимагало від LOT економити, тому стандартам безпеки приділялася все менше уваги. Було вирішено заощадити на ремонті двигунів, хоча пілоти і механіки дуже на них скаржилися.

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Згідно з документацією, строк служби двигуна становить 5 тисяч годин. Але в Польщі провели випробування і поправили в СРСР звіт, де стверджували, що двигуни "Ілів" без ремонту витримають 8600 льотних годин. У відповідь радянські конструктори написали, що беруть на себе відповідальність тільки за 5000 льотних годин.

Поляки почали додавати до трьох нових двигунів один з перевищеним допустимим пробігом, який називали "лідер". Така практика призвела до того, що незабаром у LOT не було достатньої кількості повністю працюючих двигунів. Після трагедії з рейсом LO 007, що викликав бойкот пілотів, від "лідерів" вирішили відмовитися.

До речі, в 1987 році трапилася ще одна авіакатастрофа за участю Іл-62, в результаті якої загинуло 183 людини. Знову причиною аварії були визнані конструктивні недоробки, але на цей раз СРСР знехотя визнав свою провину, а Польща через кілька років повністю відмовилася від "Ілів" і перейшла на Boeing 767.

14 березня 1980 року 14 боксерів і 8 співробітників збірної США по боксу загинули в авіакатастрофі Іл-62 в Варшаві. Всього трагедія забрала життя 87 людией, що знаходилися на борту – 77 пасажирів і 10 членів екіпажу.

Аварія серйозно надломила американський бокс, фактично знищивши команду, яка планувала взяти участь в Олімпійських іграх в Москві. На той момент ще не було відомо, що американці будуть бойкотувати Ігри в знак протесту проти радянської інтервенції в Афганістані. Чотири роки по тому на тренувальній базі олімпійської збірної США була встановлена ​​статуя, присвячена загиблої в Варшаві збірної США з боксу, повідомляв theolympians.co.

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