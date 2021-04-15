Знаменитий воротар пропустив гол з центру поля

У регулярному чемпіонаті найсильнішої хокейної ліги планети триває регулярний сезон 2020/2021. У минулий ігровий день любителів хокею шокував досвідчений воротар Лос-Анджелес Кінгз Джонатан Квік. Дворазовий володар Кубка Стенлі примудрився пропустити шайбу з центральної зони.
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У зустрічі з Вегас Голден Найтс команда Лос-Анджелеса поступилася з рахунком 2:6. А курйозний гол трапився в першому періоді, коли форвард гостей Макс Пачіоретті просто накидав шайбу з центральної зони в бік воріт Кінгз. Однак Квік неакуратно змістився і сам же переправив "снаряд" у свої ворота.
Після цього гола рахунок став 1:3 і тренерський штаб замінив Джонатана на дублера – Келвіна Петерсена.
Чергова поразка залишила Лос-Анджелес на сьомому місці серед восьми команд Західного дивізіону. А хлопці з Лас-Вегаса йдуть на другій позиції, поступаючись лише Колорадо Евеланш.
Днями українець закинув першу шайбу в НХЛ, яка викликала довгі суперечки.
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