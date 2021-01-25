П'ять жахливих авіакатастроф у спорті: чи був замішаний Брежнєв в трагедії над Україною?

Президент бразильського футбольного клубу "Пальмас" Лукас Мейер і четверо гравців – Лукас Пракседес, Гільєрме Ное, Рануле і Маркус Молінарі – вчора загинули в авіакатастрофі .

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А завтра річниця ще однієї жахливої трагедії. 26 січня 2020 року в авіакатастрофі загинув легендарний баскетболіст Кобі Брайант. 41-річний спортсмен зазнав аварії на приватному вертольоті біля передмістя Лос-Анджелеса.

На жаль, смерть в авіакатастрофах не рідкість в спорті. Ми нагадаємо п'ятірку найжахливіших випадків. Був один такий і над територією України.

"Пахтакор" міг розбитися через Брежнєва

11 серпня 1979 роки над Каменським (Дніпропетровська область) зіткнулися два ТУ-134. Загинули 17 гравців і адміністраторів футбольного клубу "Пахтакор" (Ташкент). Після трагедії склад узбецького клубу посилили за рахунок гравців з інших команд. Поїхав в Ташкент і українець Сергій Страшненко.

- Що говорили в той час про причини аварії? – якось поцікавилися ми у Страшненка.



- Розповім одну історію. В кінці 79-го ми грали в Києві з "Динамо". І я попросився до батьків заїхати в Суми. Мене відпустили на день. І ось повертаюся, а в Києві через погані погодні умови скасували рейси. Їду до Харкова. Там брат в армії особистом працював. Через свої зв'язки дістав мені пропуск на рейс Харків – Баку – Ташкент. Але виявилося, що я буду летіти в кабіні пілотів. Льотчики на мене лише поглядали, мовляв, навіщо це до нас кадебістів посадили. До Баку сиділи тихо. Лише один хлопець перекинувся зі мною парою слів. У Баку я говорю йому: "Виведи мене в кафе. Просто незручно, люди думають, що я кадебіст, а я нормальна людина, футболіст". Заходжу в кафе, взяв шампанське, кава. Поговорили з ним. І в кабіні вже стали зі мною спілкуватися. Я показав пілотам свою воротарську форму, рукавички, бутси, вимпел львівських "Карпат", який віз на подарунок. Загалом, розговорилися. І така версія прозвучала. У Криму було засідання Ради країн економічної взаємодопомоги, де були присутні Брежнєв, Хонекер, Тіто і керівники інших соцкраїн. У цей день з Сімферополя вони розліталися. Диспетчерам потрібно було урядові літаки всі відправити, ось вони за рейсом з "Пахтакором" і не встежили.

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Паливо погубило "Шапекоенсе"

28 листопада 2016 року зазнав аварії літак, що летів з болівійського міста Санта-Крус-де-ла-Сьєрра до колумбійського Медельїна. Рейс не долетіли всього кілька кілометрів до аеропорту. У літаку закінчилося паливо. Загинули 19 гравців футбольного клубу "Шапекоенсе". Вони летіли на фінальний матч Кубка Південної Америки проти колумбійського "Атлетіко Насьональ".

Останній рейс "Локо"

При зльоті з аеропорту "Туношна" 7 вересня 2011 року розбився Як-42 в Ярославській області Росії. На борту перебувала хокейна команда "Локомотив" (Ярославль), яка летіла на матч КХЛ в Мінську. Всього в літаку було 37 пасажирів і вісім членів екіпажу. Під час аварії вижили тільки хокеїст Олександр Галімов і бортінженер Олександр Сизов. Через кілька днів Галімов помер в Москві.

Фатальний пагорб "Торіно"

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4 травня 1949 року італійська команда "Торіно" летіла з Португалії. У декількох кілометрах від Турина літак врізався в гірський пагорб. Загинули 18 футболістів команди.

Снігопад знищив "МЮ"

6 лютого 1958 року "Манчестер Юнайтед" летів з Бєлграда, де команда оформила вихід у півфінал Кубка чемпіонів. Літак зробив зупинку в Мюнхені. А при зльоті зазнав аварії через снігопад. Загинули вісім футболістів "МЮ" і троє працівників клубу. У живих залишився воротар збірної Північної Ірландії Гаррі Грегг, який допомагав витягати поранених з-під уламків літака. Через півроку він відновився і знову зайняв місце у воротах клубу.

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