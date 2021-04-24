В России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофе

Неизвестные пробрались на кладбище и сожгли могилу одного из хоккеистов Локомотива, погибшего в авиакатастрофе. Полиция посмотрела видео и уже ищет хулиганов

Фото: bankgorodov.ru

Вандалы сожгли могилу хоккеиста ХК Локомотив из Ярославля, погибшего в результате авиакатастрофы самолета с командой на борту 7 сентября 2011 года. Источник не приводит имя игрока из уважения к его семье.

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Как сообщает агентство Ярновости, неизвестные лица попали в объективы камер. Видео было передано в УМВД России, сейчас подозреваемых разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

Напомним, в результате авиакатастрофы самолета с командой на борту погибло 37 игроков (три из них граждане Украины – Александр Вьюхин, Даниил Собченко и Виталий Аникеенко) и членов тренерского штаба команды, а также семь членов экипажа.

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Виновным был признан замглавы авиакомпании "Як Сервис" Вадим Тимофеев. Он должен был бы провести пять лет в колонии-поселении, но был амнистирован в 2015 году к 70-летию Победы.

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