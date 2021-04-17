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Украинский хоккей смотрят во всем мире: фанаты есть даже в Египте

17 апреля, 22:52

Александр Трикиша Александр Трикиша

Финал УХЛ посмотрели болельщики в десяти странах по всему миру. Они откликнулись на новый челлендж Украинской хоккейной лиги

Перед стартом финальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между Донбассом и Соколом Украинская хоккейная лига запустила новый международный челлендж #ухлсмотрятвезде, который объединит фанатов украинского хоккея во всем мире.

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Официальный сайт УХЛ пишет, что во время первого матча финала болельщики по всему земному шару болели за свои любимые команды. К челленджу в первый день присоединились болельщики из Австрии, Армении, Беларуси, Грузии, Египта, Италии, Испании, Польши, Португалии, Словакии и США.

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Напомним, что Донбасс дожал Сокол в стартовом матче финала плей-офф УХЛ. В первом матче финальной серии до четырех побед Донбасс на своем льду одержал победу над Соколом со счетом 2:1.

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хоккей УХЛ Украинская хоккейная лига

Источник: Сегодня|Спорт

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