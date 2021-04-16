Как советский самолет похоронил под собой сборную США, а виноватыми оказались поляки

Американские боксеры погибли в ужасной авиакатастрофе в Варшаве. Сперва вину за трагедию переложили на производителя. Лишь спустя 30 лет стала известна правда

В марте 1980 года в рамках подготовки к московской Олимпиаде сборная США по боксу отправилась в Польшу на международный турнир, но выступить в Варшаве им было не суждено – во время захода на посадку рейс Польских авиалиний (LOT) LO 007 разбился. Кто же оказался виноватым в трагедии?

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Кроме задержки в аэропорту имени Джона Кеннеди из-за непогоды, никаких эксцессов во время полета Ил-62, названного в честь Николая Коперника, не произошло. Пока не настало время приземлиться в Польше… За минуту до плановой посадки экипаж сообщил о проблеме с шасси. Особого удивления у летчиков это не вызвало – это был частый дефект советских самолетов. Пока самолет пошел на второй круг, диспетчер из вышки должен был проверить в бинокль наличие или отсутствие шасси, но вместо этого он увидел столб дыма и огня. Самолет упал за 950 метров до начала взлетно-посадочной полосы.

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Экипажу удалось избежать столкновения с колонией для несовершеннолетних, несмотря на то, что самолет уже был неуправляемым. Прибывшие на место аварии спасатели вспоминали, что некоторые пассажиры настолько вцепились в кресла, что мышцы и сухожилия их рук были разорваны в момент столкновения.

Черные ящики "Коперника" были быстро обнаружены, но помочь в расследовании катастрофы они не могли. Выяснилось, что самописец полетных данных имел дефект и не сохранил всю необходимую информацию.

Причиной катастрофы назвали разрушение вала одного из двигателей и вызванное этим разрушение диска турбины, при этом обломки вывели из строя еще два двигателя и лишили экипаж возможности управлять самолетом. Польская сторона утверждала, что причиной стали дефекты в конструкции самолета, писал n744pm.

Тем не менее, вскоре расследование заморозили, а через год следствие было официально прекращено прокуратурой с пометкой "преступление не обнаружено".

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В то время общественность была уверена, что причиной катастрофы стал брак советского самолета, поэтому правительственная комиссия составила отчет, в котором говорилось, что вина полностью лежит на стороне производителя. Отчет был отправлен в конструкторское бюро Ильюшина, которое яростно отвергало свою вину, но это только добавило достоверности этой заметке в глазах всех поляков.

Лишь спустя 30 лет, в 2010 году, когда документы о катастрофе с пометкой "совершенно секретно" были отправлены в Институт национальной памяти, стала известна правда: катастрофа была вызвана работой двигателей с превышением срока их службы и отправкой в ​​рейс вышедших из строя самолетов, написал newsweek.pl.

В конце 70-х годов из-за экономического кризиса Министерство связи требовало от LOT экономить, поэтому стандартам безопасности уделялось все меньше внимания. Было решено сэкономить на ремонте двигателей, хотя пилоты и механики очень на них жаловались.

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Согласно документации, срок службы двигателя составляет пять тысяч часов. Но в Польше провели испытания и оправили в СССР отчет, где утверждали, что двигатели "Илов" без ремонта выдержат 8600 летных часов. В ответ советские конструкторы написали, что берут на себя ответственность только за 5000 летных часов.

Поляки начали добавлять к трем новым двигателям один с превышенным допустимого пробега, который называли "лидер". Такая практика привела к тому, что вскоре у LOT не было достаточного количества полностью работающих двигателей. После трагедии с рейсом LO 007, вызвавший бойкот пилотов, от "лидеров" решили отказаться.

Кстати, в 1987 году случилась еще одна авиакатастрофа с участием Ил-62, в результате которой погибло 183 человека. Снова причиной крушения были признаны конструктивные недоработки, но в этот раз СССР нехотя признал свою вину, а Польша спустя несколько лет полностью отказалась от "Илов" и перешла на Boeing 767.

14 марта 1980 года 14 боксеров и 8 сотрудников сборной США по боксу погибли в авиакатастрофе Ил-62 в Варшаве. Всего трагедия забрала жизни 87 человек, находившиеся на борту – 77 пассажиров и 10 членов экипажа.

Авария серьезно надломила американский бокс, фактически уничтожив команду, которая планировала принять участие в Олимпийских играх в Москве. На тот момент еще не было известно, что американцы будут бойкотировать Игры в знак протеста против советской интервенции в Афганистане. Четыре года спустя на тренировочной базе олимпийской сборной США была установлена ​​статуя, посвященная погибшей в Варшаве сборной США по боксу, сообщал theolympians.co.

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