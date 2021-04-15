Знаменитый вратарь пропустил гол из центра поля

В регулярном чемпионате самой сильной хоккейной лиги планеты продолжается регулярный сезон 2020/2021. В прошедший игровой день в шок любителей хоккея поверг опытный вратарь Лос-Анджелес Кингз Джонатан Квик. Двукратный обладатель Кубка Стэнли умудрился пропустить шайбу из центральной зоны.
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Во встрече с Вегас Голден Найтс команда Лос-Анджелеса уступила со счетом 2:6. А курьезный гол случился в первом периоде, когда форвард гостей Макс Пачиоретти просто набрасывал шайбу из центральной зоны в сторону ворот Кингз. Однако Квик неаккуратно сместился и сам же переправил "снаряд" в свои ворота.
После этого гола счет стал 1:3 и тренерский штаб заменил Джонатана на дублера – Келвина Петерсена.
Очередное поражение оставило Лос-Анджелес на седьмом месте среди восьми команд Западного дивизиона. А парни из Лас-Вегаса идут на второй позиции, уступая лишь Колорадо Эвеланш.
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