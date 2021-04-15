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Знаменитый вратарь пропустил гол из центра поля

15 апреля, 16:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Голкипер Лос-Анджелес Кингз Джонатан Квик стал виновником пропущенной шайбы в матче НХЛ против Вегас Голден Найтс в ночь на 15 апреля

В регулярном чемпионате самой сильной хоккейной лиги планеты продолжается регулярный сезон 2020/2021. В прошедший игровой день в шок любителей хоккея поверг опытный вратарь Лос-Анджелес Кингз Джонатан Квик. Двукратный обладатель Кубка Стэнли умудрился пропустить шайбу из центральной зоны.

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Во встрече с Вегас Голден Найтс команда Лос-Анджелеса уступила со счетом 2:6. А курьезный гол случился в первом периоде, когда форвард гостей Макс Пачиоретти просто набрасывал шайбу из центральной зоны в сторону ворот Кингз. Однако Квик неаккуратно сместился и сам же переправил "снаряд" в свои ворота.

После этого гола счет стал 1:3 и тренерский штаб заменил Джонатана на дублера – Келвина Петерсена.

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Очередное поражение оставило Лос-Анджелес на седьмом месте среди восьми команд Западного дивизиона. А парни из Лас-Вегаса идут на второй позиции, уступая лишь Колорадо Эвеланш.

На днях украинец забросил первую шайбу в НХЛ, которая вызвала долгие споры.

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