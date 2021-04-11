Українська
$ 27,98
33,23
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Юки снова в деле: украинец забросил первую шайбу в НХЛ, которая вызвала долгие споры

11 апреля, 13:46

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

23-летний защитник Чикаго Уайэтт Калынюк помог победить Коламбус

Примечательное событие произошло минувшей ночью в самой сильной хоккейной лиге планеты. Канадский защитник с украинским корнями Уайэтт Калынюк забросил свою первую шайбу в НХЛ и помог Чикаго Блэкхокс победить Коламбус Блю Джекитс – 4:3.

Реклама

Тем временем команды из Донецка и Киева сразятся за золото УХЛ.

Уайэтт родился в Канаде, но его семья в свое время перебралась за океан из Украины. 14 апреля парню исполнится 24 года, и его можно отнести к знаменитым Юки – выходцам с наших земель, которые нашли себя в НХЛ. В регулярном сезоне 2020/2021 он проводил всего седьмой матч, и дебютный гол Калынюка получился очень необычным. Шайба после дальнего броска от синей линии заметалась под вратарем, защитники пытались ее выбить, но в итоге она пересекла линию ворот.

Причем, судьи сначала зафиксировали гол, затем долго смотрели видеоповторы, спорили с тренерами Коламбуса, но в итоге указали-таки на центр площадки. Смотрите, как это происходило:

Реклама

Официальные ресурсы "Ястребов" поздравили этнического украинца с первым голом. И отметили, что в этом сезоне сразу шестеро игроков Чикаго забросили свои первые шайбы в лиге.

После 42 матчей Чикаго занимает пятое место в Центральном дивизионе из восьми команд, Коламбус – седьмое.

Читайте также: сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальнике.

Смотрите, как играет в хоккей бывший боксер Владимир Кличко:

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео хоккей Украина гол НХЛ хоккеист Чикаго Блэкхоукс споры Коламбус Блю Джекетс
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не видели
Разбил лицо шлемом и заплатил 5000 долларов штрафа. Такой драки в НХЛ еще не виделиХоккей
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
"Трусливые стратеги из НАТО": почему хоккеисты бойкотировали чемпионат мира в СССРХоккей
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийством
В 1980-м он уничтожил СССР! Марк Павелич покончил жизнь самоубийствомХоккей
В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шок
В реанимацию везут чемпиона мира и не могут поставить диагноз. Мог быть токсический шокХоккей
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там было
У хоккейного вратаря утащили набитый деньгами рюкзак: сколько там былоХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять