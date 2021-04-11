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Юкі знову в справі: українець закинув першу шайбу в НХЛ, яка викликала довгі суперечки

11 квітня, 13:46

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

23-річний захисник Чикаго Вайетт Калинюк допоміг перемогти Коламбус

Визначна подія відбулася минулої ночі в найсильнішій хокейній лізі планети. Канадський захисник з українським корінням Вайетт Калинюк закинув свою першу шайбу в НХЛ і допоміг Чикаго Блекгокс перемогти Коламбус Блю Джекітс – 4:3.

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Тим часом, команди з Донецька і Києва змагатимуться за золото УХЛ.

Вайетт народився в Канаді, але його сім'я свого часу перебралася за океан з України. 14 квітня хлопцеві виповниться 24 роки, і його можна віднести до знаменитих Юкі – вихідців із наших земель, які знайшли себе в НХЛ. У регулярному сезоні 2020/2021 він проводив всього сьомий матч, і дебютний гол Калинюка вийшов дуже незвичайним. Шайба після дальнього кидка від синьої лінії заметушилася під воротарем, захисники намагалися її вибити, але в підсумку вона перетнула лінію воріт.

Причому, судді спочатку зафіксували гол, потім довго дивилися відеоповтори, сперечалися з тренерами Коламбуса, але в підсумку вказали-таки на центр майданчика. Дивіться, як це відбувалося:

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Офіційні ресурси "Ястребов" привітали етнічного українця з першим голом. І відзначили, що в цьому сезоні відразу шестеро гравців Чикаго закинули свої перші шайби у лізі.

Після 42 матчів Чикаго займає п'яте місце в Центральному дивізіоні з восьми команд, Коламбус – сьомий.

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