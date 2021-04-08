Команди з Донецька і Києва змагатимуться за золото УХЛ. Дивіться, як Донбас дотиснув Дніпро

У п'ятому матчі півфінальної серії УХЛ Донбас в Дружківці дотиснув херсонський Дніпро 7: 2 і далі боротиметься за "золото" сезону. Сьогодні донецька команда здобула четверту перемогу над "щуками", взяла серію 4: 1 і в фіналі чемпіонату України зійдеться з київською командою. раніше Сокіл знищив чемпіона і став першим фіналістом УХЛ .

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Донбас – Дніпро / Фото: ХК "Донбас"

На 3-й хвилині матчу господарі вийшли вперед завдяки голу Віталія Карамнова, який один в один переграв голкіпера Дніпра. У першому періоді Донбас володів перевагою і перекидав суперника 12: 5, але більше не забивав. Зате в другому періоді у воротах херсонців відзначилися Кобелєв, Пангелов-Юлдашев, Лялька, Мілєхін і Сигарев. Два останні голи форварди донеччан закидали вже Петрову, який змінив Хомутова після 4-й шайби.

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У третьому періоді Ратушний вдалося пробити Трифонова кидком від синьої лінії, відкривши рахунок голам херсонців. На 53-й хвилині у ворота Донбасу був призначений штрафний кидок, однак Панасенко переграти голкіпера господарів не вдалося. А на останніх хвилинах матчу команди обмінялися голами: спочатку Кобелєв оформив дубль в матчі, а через хвилину Швецов закинув другу шайбу "щук" в грі. Це був дебютний поєдинок Павла Мікульчик на чолі донеччан.

Фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ буде зіграна до 4 перемог однієї з команд. Суперником Донбасу став київський Сокіл. Поєдинки відбудуться 16, 18, 21 і 23 квітня, а в разі потреби, команди проведуть матчі 26, 28 і 30 квітня. Серія стартує в Дружківці.

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