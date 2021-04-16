Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею

16 апреля, 16:15

Елена Павлова Елена Павлова

Российскому нападающему Ивану Мирошниченко отказали во въезде в Соединенные Штаты, где с 27 апреля по 7 мая пройдет юниорский чемпионат мира по хоккею

Власти США отказали нападающему сборной России по хоккею Ивану Мирошниченко во въезде в страну. Спортсмен должен был принять участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет в Соединенных Штатах с 27 апреля по 7 мая. Ранее российскому хоккеисту разорвали щеку во время матча.

Реклама

Читайте также: Россия пытается всех одурачить: СМИ возмущены формой РФ для Олимпиады-2020

"В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам. У Ивана ранее была такая же ситуация, когда он хотел уехать играть в Северной Америке, но ему не дали визу в Канаду. Сейчас миграционная служба просто не пускает его в США", — сообщил информатор Чемпионата

Иван Мирошниченко

Иван Мирошниченко / Фото: Instagram

Для России потеря Мирошниченко весьма ощутимая, поскольку на юношеских Олимпийских играх-2020, где РФ выиграла золотые медали, он был капитаном сборной. Также в Швейцарии будущая звезда Авангарда стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова. А один из ресурсов Северной Америки назвал его следующим великим русским.

Реклама

Ранее в России 19-летний капитан Динамо умер в реанимации, словив шайбу головой.

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США россиянин хоккеист Сборная России по хоккею чемпионат мира по хоккею не пустили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спорте
Чем занять себя во время локдауна: подборка лучших фильмов о спортеДругие
"Трусливые стратеги из НАТО": почему хоккеисты бойкотировали чемпионат мира в СССРХоккей
Где она нашла снег? Сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальнике
Где она нашла снег? Сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальникеХоккей
Старт Кубка Стэнли отложен! В Ванкувере бушует коронавирус
Старт Кубка Стэнли отложен! В Ванкувере бушует коронавирусХоккей
Позорная стена разделила СССР и США на чемпионате мира по хоккею
Позорная стена разделила СССР и США на чемпионате мира по хоккеюХоккей
Передозировка чуть не убила российского хоккеиста: какие
Передозировка чуть не убила российского хоккеиста: какие "наркотики" нашли у чемпиона мираХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять