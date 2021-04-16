Капитана сборной России не пустили в США на чемпионат мира по хоккею

Российскому нападающему Ивану Мирошниченко отказали во въезде в Соединенные Штаты, где с 27 апреля по 7 мая пройдет юниорский чемпионат мира по хоккею

Власти США отказали нападающему сборной России по хоккею Ивану Мирошниченко во въезде в страну. Спортсмен должен был принять участие в юниорском чемпионате мира, который пройдет в Соединенных Штатах с 27 апреля по 7 мая. Ранее российскому хоккеисту разорвали щеку во время матча.

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"В ФХР пришло письмо из США. В этом письме сказано, что Иван Мирошниченко не может пересекать американскую границу. Это решение миграционной службы, оно не подлежит апелляциям и жалобам. У Ивана ранее была такая же ситуация, когда он хотел уехать играть в Северной Америке, но ему не дали визу в Канаду. Сейчас миграционная служба просто не пускает его в США", — сообщил информатор Чемпионата

Иван Мирошниченко / Фото: Instagram

Для России потеря Мирошниченко весьма ощутимая, поскольку на юношеских Олимпийских играх-2020, где РФ выиграла золотые медали, он был капитаном сборной. Также в Швейцарии будущая звезда Авангарда стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова. А один из ресурсов Северной Америки назвал его следующим великим русским.

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Ранее в России 19-летний капитан Динамо умер в реанимации, словив шайбу головой.

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