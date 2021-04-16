Капітана збірної Росії не пустили до США на чемпіонат світу з хокею

Російському нападаючому Івану Мірошниченку відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів, де з 27 квітня по 7 травня пройде юніорський чемпіонат світу з хокею

Влада США відмовила нападаючому збірної Росії з хокею Івану Мірошниченку у в'їзді в країну. Спортсмен повинен був взяти участь у юніорському чемпіонаті світу, який пройде в Сполучених Штатах з 27 квітня по 7 травня. Раніше російському хокеїстові розірвали щоку під час матчу.

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"У ФХР прийшов лист з США. В цьому листі сказано, що Іван Мірошниченко не може перетинати американський кордон. Це рішення міграційної служби, воно не підлягає апеляціям і скаргам. У Івана раніше була така ж ситуація, коли він хотів виїхати грати до Північної Америки , але йому не дали візу в Канаду. Зараз міграційна служба просто не пускає його до США", – повідомив інформатор Чемпіонату

Іван Мірошниченко / Фото: Instagram

Для Росії втрата Мірошниченка вельми відчутна, оскільки на юнацьких Олімпійських іграх-2020, де РФ виграла золоті медалі, він був капітаном збірної. Також в Швейцарії майбутня зірка Авангарду став другим бомбардиром турніру після Матвія Мічкова. А один з ресурсів Північної Америки назвав його наступним великим росіянином.

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Раніше в Росії 19-річний капітан Динамо помер в реанімації, спіймавши шайбу головою.

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