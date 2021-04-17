Український хокей дивляться в усьому світі: фанати є навіть в Єгипті

Перед стартом фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між Донбасом і Соколом Українська хокейна ліга запустила новий міжнародний челлендж #ухлсмотрятвезде, який об'єднає фанатів українського хокею у всьому світі.
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Офіційний сайт УХЛ пише, що під час першого матчу фіналу вболівальники по всій земній кулі вболівали за свої улюблені команди. До челленджу в перший день приєдналися вболівальники з Австрії, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Італії, Іспанії, Польщі, Португалії, Словаччини та США.
Нагадаємо, що Донбас дотиснув Сокіл у стартовому матчі фіналу плей-офф УХЛ. У першому матчі фінальної серії до чотирьох перемог Донбас на своєму льоду здобув перемогу над Соколом з рахунком 2:1.
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