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Український хокей дивляться в усьому світі: фанати є навіть в Єгипті

17 квітня, 22:52

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Фінал УХЛ подивилися вболівальники в десяти країнах по всьому світу. Вони відгукнулися на новий челендж Української хокейної ліги

Перед стартом фінальної серії плей-оф Української хокейної ліги між Донбасом і Соколом Українська хокейна ліга запустила новий міжнародний челлендж #ухлсмотрятвезде, який об'єднає фанатів українського хокею у всьому світі.

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Офіційний сайт УХЛ пише, що під час першого матчу фіналу вболівальники по всій земній кулі вболівали за свої улюблені команди. До челленджу в перший день приєдналися вболівальники з Австрії, Вірменії, Білорусі, Грузії, Єгипту, Італії, Іспанії, Польщі, Португалії, Словаччини та США.

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Нагадаємо, що Донбас дотиснув Сокіл у стартовому матчі фіналу плей-офф УХЛ. У першому матчі фінальної серії до чотирьох перемог Донбас на своєму льоду здобув перемогу над Соколом з рахунком 2:1.

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хокей УХЛ Українська хокейна ліга

Джерело: Сегодня|Спорт

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