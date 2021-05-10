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Страшно жити в Москві: директор Спартака в реанімації після жорстокого побиття на вулиці

10 травня, 23:41

Олена Павлова Олена Павлова

Директор зі зв'язків з громадськістю російського клубу Антон Фетисов знаходиться у важкому стані після нападу. Вже відкрито кримінальну справу

Антон Фетисов

Антон Фетисов / Фото: Офіційний сайт ФК "Спартак"

Директор зі зв'язків з громадськістю московського Спартака Антон Фетисов знаходиться у важкому стані в реанімації. Він був доставлений в лікарню після побиття. Раніше відомий російський актор жорстоко побив хокеїста і розповів чому.

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У Фетисова діагностована відкрита черепно-мозкова травма. Напад на працівника клубу відбувся вчора, напередодні матчу Спартака з Хімками (2:1) у 29-му турі чемпіонату Росії. А на самій грі потерпілого вже не було.

"Відкрито кримінальну справу. Чи пов'язано це з його професійною діяльністю, поки сказати не можемо. Деталі з'ясовуються. Наскільки відомо, це сталося на вулиці вчора ввечері, сьогодні я навіть йому подзвонив. Поки Антон почуває себе стабільно, ми на зв'язку, багато розмовляти йому не можна", – цитує прес-аташе Спартака Ярослава Кулємін Чемпіонат

Фетисов став директором департаменту Спартака зі зв'язків з громадськістю в червні 2020 року. Він змінив на цій посаді Антона Лісіна. Свого часу працював в московському Динамо.

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Раніше в Росії вандали спалили могилу хокеїста, який загинув в авіакатастрофі. Поліція подивилася відео і вже шукає хуліганів.

Дивіться, як раніше Спартак грав в єврокубках

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