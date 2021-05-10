Страшно жить в Москве: директор Спартака в реанимации после жестокого избиения на улице

Директор по связям с общественностью российского клуба Антон Фетисов находится в тяжелом состоянии после нападения. Уже открыто уголовное дело

Антон Фетисов / Фото: Официальный сайт ФК "Спартак"

Директор по связям с общественностью московского Спартака Антон Фетисов находится в тяжелом состоянии в реанимации. Он был доставлен в больницу после избиения. Ранее известный российский актер жестоко избил хоккеиста и рассказал почему.

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У Фетисова диагностирована открытая черепно-мозговая травма. Нападение на работника клуба произошло вчера, накануне матча Спартака с Химками (2:1) в 29-м туре чемпионата России. А на самой игре пострадавшего уже не было.

"Открыто уголовное дело. Связано ли это с его профессиональной деятельностью, пока сказать не можем. Детали выясняются. Насколько известно, это произошло на улице вчера вечером, сегодня я даже ему позвонил. Пока Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, много разговаривать ему нельзя", — цитирует пресс-атташе Спартака Ярослава Кулемин Чемпионат

Фетисов стал директором департамента Спартака по связям с общественностью в июне 2020 года. Он сменил на этом посту Антона Лисина. В свое время работал в московском Динамо.

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Ранее в России вандалы сожгли могилу хоккеиста, погибшего в авиакатастрофе. Полиция посмотрела видео и уже ищет хулиганов.

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