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Мошенники выманили 1,7 миллиона у паралимпийской чемпионки в России

10 мая, 16:25

Елена Павлова Елена Павлова

Российская легкоатлетка Елена Иванова пострадала от собственной доверчивости и лишилась крупной суммы денег. Расследованием уже занялась полиция

Елена Иванова

Елена Иванова / Фото: Instagram

Российская легкоатлетка Елена Иванова, которая на летних Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне завоевала в беге на короткие дистанции три золотые медали, стала жертвой мошенников. Ранее две легкоатлетки из России перед Олимпиадой сменили гражданство.

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Преступники воспользовались доверием 33-летней Ивановой и украли у нее 1,7 млн рублей. Об инциденте сообщается в телеграм-канале 112. Однако личность злоумышленников, по информации источника, пока неизвестна. Также еще выясняются детали произошедшего и точная схема кражи.

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Отметим, что 33-летняя Елена Иванова — чемпионка летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне в беге на 200 м, 100 м и в эстафете 4×100 м, двукратная чемпионка и серебряная призерка чемпионата мира IPC по легкой атлетике в Катаре 2015 года, двукратная чемпионка Европы.

Ранее российская теннисистка разнесла США: "Воняет, грязно – я боюсь там новую обувь надеть".

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