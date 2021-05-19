Драка и два отмененных гола: битва за 3-е место в Англии проходила очень жарко

В матче 37 тура Премьер-лиги лондонский Челси переиграл дома Лестер и выбил Лисиц из тройки в турнирной таблице, гарантировав серебряные награды МЮ

Драка на последних минутах матча Челси - Лестер / Фото: Reuters

В ключевом матче 37 тура чемпионата Англии лондонский Челси в битве за бронзовые медали АПЛ переиграл дома Лестер 2:1 и сместил "Лисиц" с третьей строчке в турнирной таблице. Ранее мы писали, что Роман Абрамович заявился в женскую раздевалку после финала Лиги чемпионов.

Нападающий Челси Тимо Вернер дважды забил в первом тайме, но оба его гола были отменены судьями. На 22-й минуте немецкий игрок отличился из офсайда, а на 34-й арбитр встречи Майк Дин отменил взятие ворот из-за попадания мяча в руку Вернеру.

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В итоге хозяева открыли счет уже на 47-й минуте. После передачи с фланга защитник "синих" Антонио Рюдигер из вратарской площадки переправил мяч в ворота ударом бедром. И Каспер Шмейхель был бессилен что-либо сделать.

А через 20 минут Челси удвоил преимущество. На 65-й минуте защитник Лестера Уэсли Фофана ударил в своей штрафной по ногам Тимо Вернера, и судья после просмотра VAR поставил пенальти, который реализовал Жоржиньо.

Но Лестер не сдался. На 76-й минуте полузащитник гостей Онинье Ндиди обокрал Ковачича, сделал передачу в штрафную хозяев, откуда Келечи Ихеаначо в касание переправил мяч в дальний угол ворот. "Лисы" еще предпринимали попытки сравнять счет, но не добились успеха. А Челси отомстил за поражение от Лестера в финале Кубка Англии (0:1).

К слову, компенсированное время не обошлось без драки. После нарушения правил игроком Лестера сначала сцепились Рюдигер и Рикарду, а затем к потасовке подключились партнеры. Разнимать их прибежали вратари и сотрудники тренерских штабов.



Фото Reuters

После 37 матчей финалист Лиги чемпионов Челси набрал 67 очков и поднялся на третье место в АПЛ. Лестер с 66 баллами – на четвертом месте. Ливерпуль идет пятым, имея в своем активе 63 очка и матч в запасе. В Лигу чемпионов от Англии попадают команды, занявшие первые четыре места в АПЛ.

Тем временем МЮ, который сыграл вничью с Фулхэмом (1:1) благодаря невероятному голу Кавани, официально стал вице-чемпионом. Манкунианцы за тур до конца сезона опережают Челси уже на 4 очка.