В Москве самбист избил приезжего возле ресторана: видео

Член федерации самбо Москвы Кирилл Шараев избил мужчину возле одного из ресторанов столицы РФ.
Инцидент, о котором сегодня сообщила полиция Москвы, случился 9 мая. 24-летний Шараев повздорил с приезжим мужчиной, своим ровесником, и мощным рывком перекинул его через плечо, после чего провел удар в голову.
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Пострадавший получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы.
Самбист был задержан сотрудниками уголовного розыска вскоре после инцидента.
По словам спортсмена, в момент конфликта он пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а драка началась на почве личной неприязни.
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Фото Шараева из его страницы в Instagram
Отметим, что самбист Шараев был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
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