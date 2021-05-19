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В Москве самбист избил приезжего возле ресторана: видео

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 15:37
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По словам 24-летнего спортсмена Кирилла Шараева, он пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а драка началась на почве личной неприязни
Драка с участием самбиста Шараева в Москве
Драка с участием самбиста Шараева в Москве / Фото: YouTube

Член федерации самбо Москвы Кирилл Шараев избил мужчину возле одного из ресторанов столицы РФ.

Инцидент, о котором сегодня сообщила полиция Москвы, случился 9 мая. 24-летний Шараев повздорил с приезжим мужчиной, своим ровесником, и мощным рывком перекинул его через плечо, после чего провел удар в голову.

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Пострадавший получил ушиб головного мозга средней степени, острую эпидуральную гематому правой лобной области, переломы передней и задней стенок правой лобной пазухи, а также ушибы мягких тканей головы.

Самбист был задержан сотрудниками уголовного розыска вскоре после инцидента.

По словам спортсмена, в момент конфликта он пребывал в состоянии алкогольного опьянения, а драка началась на почве личной неприязни.

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Фото Шараева из его страницы в Instagram

Отметим, что самбист Шараев был отпущен правоохранителями под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее мы писали, что директор московского Спартака по связям с общественностью Антон Фетисов у ресторана хотел разнять двух парней, но в итоге сам угодил в реанимацию с открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости.

Драка с участием Антона Фетисова Видео: Mash

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