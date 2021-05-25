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Чемпион России по легкой атлетике умер на тренировке

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 мая, 11:36
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Мастер спорта в беге на 60 и 110 метров с барьерами Григорий Маляренко умер в возрасте 22 лет прямо во время тренировке
Маляренко дважды выигрывал чемпионат России
Маляренко дважды выигрывал чемпионат России

На тренировке в Омске умер 22-летний российский легкоатлет Григорий Маляренко, мастер спорта в беге на 60 и 110 метров с барьерами. Двукратный чемпион России среди молодежи.

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"Во время занятий легкоатлету стало плохо, бригада скорой помощи прибыла на место оперативно, однако спасти жизнь спортсмена не удалось", – приводит слова пресс-службы омского Минспорта SuperOmsk.

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