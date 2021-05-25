В семье главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось горе.
Как написала в своих инстаграм-сториз жена Шевы американка Кристен Пазик, в мир иной отошла ее кузина Миа.
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Причины смерти не называются.
Кристен Пазик опубликовала фото девушки с молитвенным эмодзи и указала годы жизни: 2005-2021.
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В семье Андрея Шевченко случилось горе
Так Шеву еще не называли. Новое прозвище от Леоненко
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Напомним, что под руководством Андрея Шевченко в эти дни сборная Украины в Харькове готовится к финальной части Евро. В воскресенье украинцы сыграли вничью 1:1 спарринг с Бахрейном. Следующий товарищеский матч "сине-желтые" проведут 3 июня в Днепре против Северной Ирландии.