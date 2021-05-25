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В семье Андрея Шевченко случилось горе

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
25 мая, 06:30
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Как сообщила супруга главного тренера сборной Украины американка Кристен Пазик, в юном возрасте ушла из жизни ее кузина Миа
Андрей Шевченко и его жена Кристен
Андрей Шевченко и его жена Кристен / Фото: Instagram

В семье главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко случилось горе.

Как написала в своих инстаграм-сториз жена Шевы американка Кристен Пазик, в мир иной отошла ее кузина Миа.

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Причины смерти не называются.

Кристен Пазик опубликовала фото девушки с молитвенным эмодзи и указала годы жизни: 2005-2021.

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Напомним, что под руководством Андрея Шевченко в эти дни сборная Украины в Харькове готовится к финальной части Евро. В воскресенье украинцы сыграли вничью 1:1 спарринг с Бахрейном. Следующий товарищеский матч "сине-желтые" проведут 3 июня в Днепре против Северной Ирландии.

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