У Москві самбіст побив приїжджого біля ресторану: відео

За словами 24-річного спортсмена Кирила Шараєва, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, а бійка почалася на грунті особистої неприязні

Бійка за участі самбіста Шараєва в Москві / Фото: YouTube

Член федерації самбо Москви Кирило Шараев побив чоловіка біля одного з ресторанів столиці РФ.

Інцидент, про який сьогодні повідомила поліція Москви, стався 9 травня. 24-річний Шараєв посварився з приїжджим чоловіком, своїм ровесником, і потужним ривком перекинув його через плече, після чого завдав удар у голову.

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Потерпілий отримав забій головного мозку середнього ступеня, гостру епідуральну гематому правої лобної ділянки, переломи передньої і задньої стінок правої лобної пазухи, а також забиття м'яких тканин голови.

Самбіст був затриманий співробітниками карного розшуку невдовзі після інциденту.

За словами спортсмена, у момент конфлікту він перебував у стані алкогольного сп'яніння, а бійка почалася на грунті особистої неприязні.

Фото Шараєва з його сторінки в Instagram

Відзначимо, що самбіста Шараєва відпустили під підписку про невиїзд. Порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості.

Раніше ми писали, що директор московського Спартака зі зв'язків з громадськістю Антон Фетисов біля ресторану хотів розборонити двох хлопців, але в підсумку сам потрапив до реанімації з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки.