Засранець вибрав не ту машину для злому: боєць UFC вирубав злодія

Боєць змішаних єдиноборств Деррік Льюїс помахав кулаками у повсякденному житті і нокаутував зломщика свого авто, після чого його забрала поліція

Деррік Льюїс / Фото: Getty Images

Американський боєць UFC Деррік Льюїс застосував свої вміння на вулиці. 36-річній зірці важкої ваги довелося помахати кулаками у повсякденному житті. Раніше ми повідомляли, що "Чорний звір" налякав самого Майка Тайсона.

Майстер змішаних єдиноборств зауважив, як його машину намагається зламати невідомий і без роздумів нокаутував його. За що був у ту ж мить же затриманий служителями правопорядку. "Засранець вибрав не ту машину для злому", – написав боєць в Instagram.

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"Деррік Льюїс сказав мені, що помітив, як якась людина намагається проникнути до його машини. Він нокаутував його. Потім його затримала поліція. Льюїс каже, що зараз з нападником все в порядку", – цитує Льюїса в Twitter оглядач Аріель Хельвані

Деррік Льюїс переміг нокаутом Кертіса Блейдса / Фото: Reuters

21 лютого грізний американець Деррік Льюїс переміг нокаутом Кертіса Блейдса у головному поєдинку турніру. У другому раунді Льюїс виждав момент і потужним аперкотом з правої вирубав Блейдса, а потім додав ще кілька ударів по лежачому суперникові, поки рефері не зупинив бій. UFC виписала бійцеві премію у 50 000 доларів.

На рахунку Льюїса в змішаних єдиноборствах 25 перемог і сім поразок, ще один бій визнали таким, що не відбувся. Очікується, що в середині-кінці серпня він поб'ється за титул з Франсисом Нганну.