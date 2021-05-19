Бійка і два скасованих голи: битва за 3-тє місце в Англії проходила дуже спекотно

У матчі 37 туру Прем'єр-ліги лондонський Челсі переграв вдома Лестер і вибив Лисиць з трійки в турнірній таблиці, гарантувавши срібні нагороди МЮ

Бійка на останніх хвилинах матчу Челсі - Лестер / Фото: Reuters

У ключовому матчі 37 туру чемпіонату Англії лондонський Челсі в битві за бронзові медалі АПЛ переграв вдома Лестер 2:1 і змістив "Лисиць" з третього рядка в турнірній таблиці. Раніше ми писали, що Роман Абрамович заявився у жіночу роздягальню після фіналу Ліги чемпіонів.

Нападаючий Челсі Тімо Вернер двічі забив у першому таймі, але обидва його голи були скасовані суддями. На 22-й хвилині німецький гравець відзначився з офсайду, а на 34-й арбітр зустрічі Майк Дін відмінив взяття воріт через потрапляння м'яча в руку Вернера.

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У підсумку господарі відкрили рахунок вже на 47-й хвилині. Після передачі з флангу захисник "синіх" Антоніо Рюдігер з воротарського майданчика переправив м'яч у ворота ударом стегном. І Каспер Шмейхель був безсилий щось зробити.

А через 20 хвилин Челсі подвоїв перевагу. На 65-й хвилині захисник Лестера Уеслі Фофана вдарив у своїй штрафній по ногах Тімо Вернера, і суддя після перегляду VAR поставив пенальті, який реалізував Жоржиньо.

Але Лестер не здався. На 76-й хвилині півзахисник гостей Онін Ндіді обікрав Ковачіча, зробив передачу в штрафну господарів, звідки Келечі Іхеаначо в дотик переправив м'яч у дальній кут воріт. "Лисиці" ще робили спроби зрівняти рахунок, але не досягли успіху. А Челсі помстився за поразку від Лестера у фіналі Кубка Англії (0:1).

До слова, компенсований час не обійшлося без бійки. Після порушення правил гравцем Лестера спочатку зчепилися Рюдігер і Рікарду, а потім до бійки підключилися партнери. Рознімати їх прибігли воротарі і співробітники тренерських штабів.



фото Reuters

Після 37 матчів фіналіст Ліги чемпіонів Челсі набрав 67 очок і піднявся на третє місце в АПЛ. Лестер з 66 балами – на четвертому місці. Ліверпуль йде п'ятим, маючи в своєму активі 63 очки і матч в запасі. До Ліги чемпіонів від Англії потрапляють команди, що зайняли перші чотири місця в АПЛ.

Тим часом МЮ, який зіграв внічию з Фулхемом (1:1) завдяки неймовірному голу Кавані, офіційно став віце-чемпіоном. Манкуніанці за тур до кінця сезону випереджають Челсі вже на 4 очки.