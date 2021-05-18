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Володимир Кличко повертається! Довгоочікувана заява

Олег Люлька Олег Люлька
18 травня, 12:39
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Колишній наставник Володимира Джеймс Алі Башир заявив, що українець відновить кар'єру на професійному рингу і поб'є будь-кого з трійки – Ф'юрі, Джошуа, Вайлдер
45-річний Володимир Кличко на порозі камбеку
45-річний Володимир Кличко на порозі камбеку / Фото: AFP

Колишній тренер ексчемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що його експідопічний відновить кар'єру і поб'є рекорд легендарного Джорджа Формана.

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"Останні два-три роки я говорив людям, що Володимир повернеться. Всі сміялися з мене, і що тепер? Тепер ніхто вже не сміється. Я знаю Володимира Кличка. У мене з ним міцні взаємини. Я його добре знаю. Протягом останніх років я постійно приїжджаю до України, навіть після того, як Володимир нібито пішов зі спорту. Я бачив, як він тренується. Я запитував себе, якщо він не збирається виступати, навіщо він так тренується? Але він тренується, тренується і тренується".

Володимир Кличко і Джеймс Алі Башир
Володимир Кличко і Джеймс Алі Башир

"І я сказав собі, цей хлопець знову боксуватиме. Я говорив про це в США. Всі сміялися, але тепер ніхто не сміється. Думаю, Володимир поб'є рекорд Джорджа Формана і стане найстаршим чемпіоном суперважкої ваги в історії. Упевнений, що він повернеться. Він повернеться і поб'є будь-кого з трьох великих хлопців – Джошуа, Ф'юрі, Вайлдер", – цитує Башира Чемпіонат.

Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото: Офіційний портал Київської міської влади

Зазначимо, що раніше і сам Володимир Кличко заявив, що ще може відновити кар'єру заради рекорду. Свого часу Джордж Форман став чемпіоном світу у віці 45 років і 299 днів. Кличку-молодшому, який думає перевершити це досягнення, зараз 45 років і 54 дні.

Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото: Facebook

Також нещодавно Володимир Кличко натякнув фанатам, що повернеться на ринг, щойно завершиться пандемія.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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