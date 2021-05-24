Упертий Ломаченко пояснив вибір суперника і знову згадав Лопеса

Українець, який готується до бою з Накатані 26 червня в Лас-Вегасі, вважає японця класним боксером, а в поєдинку з Теофімо нарахував нічию

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Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує в США готуватися до зустрічі на ринзі з Масаесі Накатані. 33-річний українець засвітився на місці майбутнього бою в Лас-Вегасі і трохи поспілкувався з журналістами.

Напередодні Ломаченко в панамі показав свою команду і особливе місце тренувань.

Василь поділився думками про японця, а також ще раз зізнався, що в поєдинку з Теофімо Лопесом не побачив перемогу американця. Його слова наводить сайт BoxingScene:

"Накатані – це найкращий вибір для мене на даному етапі. Я хочу поставити себе на місце Лопеса й порівняти себе з ним. Масаесі добре показав себе з Теофімо, у них був "близький" бій. Він дійсно чудовий суперник для мене. А свій поєдинок з Лопесом я переглядав багато разів. Моя думка залишається незмінною: це була нічия".

Нагадаємо, "файт" Ломи з японцем пройде трохи більше, ніж через місяць, – 26 червня.

Тим часом, стало відомо, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.

Згадаймо, що говорили українські тренери про бій Василя з Теофімо:

Зав'ялов і Кудеров – про поразку Ломаченка від Лопеса