Упертий Ломаченко пояснив вибір суперника і знову згадав Лопеса

Колишній чемпіон світу з боксу в легкій вазі Василь Ломаченко продовжує в США готуватися до зустрічі на ринзі з Масаесі Накатані. 33-річний українець засвітився на місці майбутнього бою в Лас-Вегасі і трохи поспілкувався з журналістами.
Напередодні Ломаченко в панамі показав свою команду і особливе місце тренувань.
Василь поділився думками про японця, а також ще раз зізнався, що в поєдинку з Теофімо Лопесом не побачив перемогу американця. Його слова наводить сайт BoxingScene:
"Накатані – це найкращий вибір для мене на даному етапі. Я хочу поставити себе на місце Лопеса й порівняти себе з ним. Масаесі добре показав себе з Теофімо, у них був "близький" бій. Він дійсно чудовий суперник для мене.
А свій поєдинок з Лопесом я переглядав багато разів. Моя думка залишається незмінною: це була нічия".
Нагадаємо, "файт" Ломи з японцем пройде трохи більше, ніж через місяць, – 26 червня.
Тим часом, стало відомо, що за перемогу Ломаченка на Олімпіаді-2008 заплатили 700 тисяч доларів.
Згадаймо, що говорили українські тренери про бій Василя з Теофімо: