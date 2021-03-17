"Мій зріст 203 сантиметри і я люблю секс": гарячі фото баскетболістки без комплексів

Елізабет Кембідж є головною зіркою жіночої НБА. Спортсменка має значний зріст – 203 см, але при цьому може похвалитися апетитними формами. Свою сексуальність Елізабет виставляє напоказ, фотографуючись для різних журналів, і тим самим допомагає іншим подолати свою невпевненість.

Баскетболістка задається питанням: "Якщо я спортсменка, хіба я не можу бути сексуальною? Так, я спортсменка, мій зріст 203 сантиметри і я люблю секс!"

Дивіться фото Елізабет Кембідж в Instagram:

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