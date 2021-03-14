Такий прогноз нам потрібен: сексапільна ведуча зводить з розуму фанатів

Аргентинська телеведуча Марія Соль Перес стала відомою на весь світ, коли засвітилася в прогнозі погоди на спортивному каналі. Дівчина припала до душі вболівальникам і завоювала загальну любов, яку вона підігріває регулярними фото в Instagram.

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Втім, робота на каналі – не єдиний зв'язок дівчини зі спортом. У п'ятирічному віці Марія почала займатися художньою гімнастикою. Також вона захоплювалася волейболом, баскетболом, фігурним катанням, яким займається по сьогоднішній день. Вона навіть вигравала медаль на національному турнірі з фігурного катання, в честь чого зробила собі татуювання на спині.

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