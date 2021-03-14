Такий прогноз нам потрібен: сексапільна ведуча зводить з розуму фанатів

Аргентинська телеведуча Марія Соль Перес стала відомою на весь світ, коли засвітилася в прогнозі погоди на спортивному каналі. Дівчина припала до душі вболівальникам і завоювала загальну любов, яку вона підігріває регулярними фото в Instagram.
Читайте також: Українка з "Шахтаря" затьмарила головну красуню Італії: про неї пише весь світ
Втім, робота на каналі – не єдиний зв'язок дівчини зі спортом. У п'ятирічному віці Марія почала займатися художньою гімнастикою. Також вона захоплювалася волейболом, баскетболом, фігурним катанням, яким займається по сьогоднішній день. Вона навіть вигравала медаль на національному турнірі з фігурного катання, в честь чого зробила собі татуювання на спині.
Читайте також:
- "А де цицьки?" Новий поворот в історії з видаленим фото української красуні з UFC
- Дівчина без комплексів: сексуальна боксерка роздяглася до трусиків на зважуванні
- Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
- Звела з розуму Ді Капріо, а футболіст "Роми" заради старшої на 12 років моделі кинув вагітну
- Гаряча Беатріс: дружина головної загрози "Динамо" Пако Алькасера
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк