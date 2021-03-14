Українська
$ 27,75
33,17
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости спорта

Такой прогноз нам нужен: сексапильная ведущая сводит с ума фанатов

14 марта, 12:42

Александр Трикиша Александр Трикиша

После ее фото сразу становится теплее

Аргентинская телеведущая Мария Соль Перес стала известной на весь мир, когда засветилась в прогнозе погоды на спортивном канале. Девушка пришлась по душе болельщикам и завоевала всеобщую любовь, которую она подогревает регулярными фото в Instagram.

Читайте также: Украинка из "Шахтера" затмила главную красотку Италии: о ней пишет весь мир

Впрочем, работа на канале – не единственная связь девушки со спортом. В пятилетнем возрасте Мария начала заниматься художественной гимнастикой. Также она увлекалась волейболом, баскетболом, фигурным катанием, которым занимается по сегодняшний день. Она даже выигрывала медаль на национальном турнире по фигурному катанию, в честь чего сделала себе татуировку на спине.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
модель девушка прогноз погоды WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Пришло время покончить с США. Я аплодирую террористам": огненные цитаты лучшего шахматиста мираДругие
"Секунда несдержанности": Жан Беленюк попал в Лукьяновское СИЗОДругие
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мира
Смертельный укол в голову: как украинскую звезду убили на чемпионате мираДругие
Вот это
Вот это "блюдо"! Cпортсменка "подала" себя на стол полностью голойДругие
"Дерзкая в мини-юбке": такой вы нашу дзюдоистку-красавицу еще не виделиДругие
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять