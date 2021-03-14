Такой прогноз нам нужен: сексапильная ведущая сводит с ума фанатов

Аргентинская телеведущая Мария Соль Перес стала известной на весь мир, когда засветилась в прогнозе погоды на спортивном канале. Девушка пришлась по душе болельщикам и завоевала всеобщую любовь, которую она подогревает регулярными фото в Instagram.
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Впрочем, работа на канале – не единственная связь девушки со спортом. В пятилетнем возрасте Мария начала заниматься художественной гимнастикой. Также она увлекалась волейболом, баскетболом, фигурным катанием, которым занимается по сегодняшний день. Она даже выигрывала медаль на национальном турнире по фигурному катанию, в честь чего сделала себе татуировку на спине.
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