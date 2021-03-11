Шлейки вместо трусиков: волейболистка засветила интимное место

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс ушла из спорта, так как ей запрещали публиковать откровенные фото в соцсетях. Сейчас у нее нет никаких ограничений, поэтому девушка отрывается на всю катушку.

На последнем фото в Instagram красотка похвасталась своим плоским животиком и заодно засветила свои крохотные трусики – такое ощущение, что они состоят из одних шлеек.

Яркие фото Кайлы Симмонс:

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