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Горячая Беатрис: жена главной угрозы "Динамо" Пако Алькасера

11 марта, 14:38

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите, какой красотке посвящает голы лучший бомбардир "Вильярреала" в Лиге Европы

Одной из главных угроз "Динамо" в сегодняшнем матче с "Вильярреалом" будет 27-летний нападающий "Желтой субмарины" Пако Алькасер. Трансляция "Динамо" – "Вильярреал" онлайн доступна на нашем сайте.

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Пако является лучшим бомбардиром своего клуба в Лиге Европы, забив 5 из 21 командного гола в турнире. И у него имеется особый стимул поразить ворота киевлян – порадовать беременную жену Беатрис Виану, которая готовится подарить нападающему сборной Испании уже второго ребенка.

Вот как сейчас празднует свои голы Пако Алькасер

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Пако Алькасер и Беатрис Виана, которая представляет себя в Instagram как блогера, родились почти в одно и то же время. Футболист – 30 августа 1993 года. Беатрис – на пять дней раньше.

Они встречались, начиная с 2010 года. А летом 2020-го поженились.

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Хотя еще в феврале 2018-го у них родилась дочка. Девочку назвали Мартиной.

А теперь маленькая Мартина ждет появления на свет братика или сестрички, то и дело прислоняясь к маминому животику.

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Смотрите больше фото жены Пако Алькасера

Отметим, что Пако Алькасер перешел в "Вильярреал" в начале прошлого года из дортмундской "Боруссии" за 23 млн евро. В составе предыдущего клуба завоевал Суперкубок Германии, а до того был чемпионом Испании с "Барселоной". С "Вильярреалом" Пако турниры еще не выигрывал. Лига Европы, если "Динамо" не помешает, может в перспективе стать первым.

Смотрите, как забивает Пако Алькасер

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Динамо Киев Вильярреал Пако Алькасер WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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