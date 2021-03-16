Русский
$ 27,64
32,95
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Розстебнула блискавку і показала груди: відверте "мяу" від дівчини лідера "Динамо"

16 березня, 13:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Тенісистка Ольга Янчук постала в образі сексуальної кішечки

Кохана люксембурзького лідера київського "Динамо" Жерсона Родрігеса Ольга Янчук часто балує фоловерів відвертими знімками, але цього разу 25-річна київська тенісистка, схоже, перевершила саму себе.

Реклама

Ефектна блондинка розстебнула блискавку на чорній міні-сукні і показала свої груди.

"Мяу!" – так підписала це фото в своїх історіях в Instagram "сексуальна кішечка" Ольга Янчук

Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина. Хлопчика назвали Жерсоном Джуніором. Варто зауважити, що у футболіста вже є син від попередніх стосунків. А ось Ольга стала мамою вперше.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Ольга Янчук стрімко набрала форму після пологів, змусивши своїх підписників задатися питанням: "А вона взагалі народжувала?"

Реклама

"Вдома Жерсон спокійний, сімейний. Іноді може позлитися. Але спорт – це спорт, агресія повинна бути. Йому подобається українська кухня, готую йому деруни, сирники. А ось борщ ще не їв, я не буду ризикувати, – розповідала про свої стосунки з динамівцем програмі "Футбол NEWS" Ольга Янчук. – З Жерсоном спілкуємося англійською. Я трохи вчу португальську, він трохи знає російську, ми один одного вчимо".

Дивіться, як забиває Жерсон Родрігес

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Ольга Янчук WAGs Жерсон Родригес

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти