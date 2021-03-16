Розстебнула блискавку і показала груди: відверте "мяу" від дівчини лідера "Динамо"

Кохана люксембурзького лідера київського "Динамо" Жерсона Родрігеса Ольга Янчук часто балує фоловерів відвертими знімками, але цього разу 25-річна київська тенісистка, схоже, перевершила саму себе.

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Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина. Хлопчика назвали Жерсоном Джуніором. Варто зауважити, що у футболіста вже є син від попередніх стосунків. А ось Ольга стала мамою вперше.

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Раніше ми розповідали, що Ольга Янчук стрімко набрала форму після пологів, змусивши своїх підписників задатися питанням: "А вона взагалі народжувала?"

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"Вдома Жерсон спокійний, сімейний. Іноді може позлитися. Але спорт – це спорт, агресія повинна бути. Йому подобається українська кухня, готую йому деруни, сирники. А ось борщ ще не їв, я не буду ризикувати, – розповідала про свої стосунки з динамівцем програмі "Футбол NEWS" Ольга Янчук. – З Жерсоном спілкуємося англійською. Я трохи вчу португальську, він трохи знає російську, ми один одного вчимо".

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