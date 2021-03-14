Австралійська красуня б'є суперниць на рингу. А могла б стати моделлю

Сьогодні вночі 22-річна боксерка з Австралії Тайла Робертсон здобула перемогу над Май Ніксон одноголосним рішенням суддів. Для Тайли ця перемога стала другою на професійному рингу.
Зі своїми зовнішніми даними Тайла спокійно могла б будувати успішну модельну кар'єру. Втім, шанс засвітитися на обкладинках глянцевих журналів у неї неодмінно буде.
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