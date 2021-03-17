Білодід блиснула красою в чужому для себе виді спорту

Вільний стиль – аж ніяк не все, що є в арсеналі чарівної Дар'ї

Дар'я Білодід, визнана читачами "Сегодня" найкращою спортсменкою України, вразила красою в чужому для себе виді спорту – плаванні. Треба відзначити, що в образі русалоньки 20-річна дзюдоїстка не менш чарівна, ніж на татамі.

"Час плавального тренування", – підписала фото в басейні Білодід у себе в Instagram

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Перший лайк разом із сердечком Дар'ї поставила її подруга гандболістка Марія Суха – дівчата в Instagram зворушливо називають одна одну "Люба" і "Душа моя".

Дар'я Білодід і Марія Суха / Фото: Instagram

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А ось як Дар'я Білодід плаває. Виявляється, вона не тільки вільним стилем володіє, але і брасом!

Дар'я Білодід в басейні Відео: Instagram

Нагадаємо, ще недавно Дар'я Білодід з'явилася в соціальних мережах "зухвалою в міні-спідниці".

Однак після цього Білодід переодяглася в кімоно і зайнялася своїм основним видом діяльності – дзюдо.

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За останній час Білодід зазнала вже трьох поразок, тож їй належить посилено тренуватися, щоб повернутися на високі позиції.

Олімпійська надія України Дар'я Білодід / Фото: AFP

Дворазову чемпіонку світу у ваговій категорії до 48 кг вважають однією з головний надій України на "золото" Олімпійських ігор, які відбуватимуться з 23 липня по 8 серпня в Токіо.

Дарина Білодід за кермом Відео: Instagram

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