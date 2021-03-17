Блондинка чи брюнетка? Наречена гравця "Шахтаря" попросила вибрати між нею та іншою красунею

Наречена захисника "Шахтаря" і збірної України Валерія Бондаря Даша Савіна поставила питання руба: "Блондинки чи брюнетки?"
Чарівна блондинка Даша Савіна запустила це опитування у себе в Instagram, опублікувавши фото в компанії з жагучою брюнеткою – косметологинею-ін'єкціоністкою на ім'я Христина. Обидві дівчини на знімках "виблискують" бюстом у відвертих маєчках.
"Чоловіки, ваші смаки які?" – запитує Даша Савіна
Думки фоловерів Даші Савіної розділилися, серед відповідей виокремимо такі:
- "Вибрати нереально, обидві приголомшливі"
- "Якщо чесно, то я давно б'юся над цим питанням, мені подобаються і ті і ті, а якщо вибирати між вами, то однозначно – ти"
- "А подруга вільна?"
Дивіться більше фото Даші Савіної
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