Фото цієї красуні заставлять вас полюбити хокей на траві

Вважаєте хокей на траві нудним спортом? Ви просто не бачили, які красуні там грають. Чого тільки варта словенка Андрея Рітупер. Сторінка спортсменки в Instagram могла б дати бій будь-якої моделі.

Андрея ні крапельки не соромиться викладати відверті фото на загальний огляд. Свою позицію вона описала чітко і барвисто: "Якщо у вас є Ferrari, ви не залишите його в гаражі".

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