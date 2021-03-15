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Фото цієї красуні заставлять вас полюбити хокей на траві

15 березня, 16:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Свої форми Андрея порівнює з Ferrari

Вважаєте хокей на траві нудним спортом? Ви просто не бачили, які красуні там грають. Чого тільки варта словенка Андрея Рітупер. Сторінка спортсменки в Instagram могла б дати бій будь-якої моделі.

Андрея ні крапельки не соромиться викладати відверті фото на загальний огляд. Свою позицію вона описала чітко і барвисто: "Якщо у вас є Ferrari, ви не залишите його в гаражі".

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дівчина хокей на траві WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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