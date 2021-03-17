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"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": горячие фото баскетболистки без комплексов

17 марта, 15:29

Александр Трикиша Александр Трикиша

Элизабет не стесняется показывать свою сексуальность

Элизабет Кэмбидж является главной звездой женской НБА. Спортсменка имеет внушительный рост – 203 см, но при этом может похвастаться аппетитными формами. Свою сексуальность Элизабет выставляет напоказ, фотографируясь для различных журналов, и тем самым помогает другим побороть свою неуверенность.

Баскетболистка задается вопросом: "Если я спортсменка, разве я не могу быть сексуальной? Да, я спортсменка, мой рост 203 сантиметра, и я люблю секс!"

Смотрите фото Элизабет Кэмбидж в Instagram:

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Источник: Сегодня|Спорт

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