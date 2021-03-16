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Селфі голяка: нове інтимне фото від дружини ексбомбардира "МЮ"

16 березня, 11:37

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Десь ми це вже бачили...

Австралійська дружина нападника "Лос-Анджелес Гелаксі" і збірної Мексики Хав'єра Ернандеса Чічаріто, Сара Кохан, похвалилася новим інтимним фото в соцмережах.

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Модель, мабуть, уклавши двох своїх маленьких синів спати, вирішила приділити трохи часу собі коханій.

Сара зробила маску на обличчі і в такому вигляді вирішила прийняти ванну, виклавши голе селфі у себе в Instagram.

Відзначимо, що недавно схожим знімком у ванній побалувала своїх шанувальників і українська легкоатлетка Христина Стуй, тільки вона сфотографувалася зі спини.

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Додамо, що Сара Кохан вже не вперше позує повністю голою. А недавно дружина футболіста Чічаріто, який виступав свого часу за "Манчестер Юнайтед" і "Реал", виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото.

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Погодьтеся, після пологів, які були не далі як у жовтні, Сара Кохан встигла набрати відмінну форму!

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ванна WAGs дружина футболіста Сара Кохан

Джерело: Сегодня|Спорт

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