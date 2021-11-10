Сынка Шеве купят сразу, а Зинченко возьмут напрокат

Появились подробности возможного перехода в Дженоа двух футболистов сборной Украины

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

В ближайшее зимнее трансферное окно Дженоа всерьез намерена заполучить земляков нового тренера команды Андрея Шевченко – его экс-подопечных по сборной Украины Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

Зинченко и Миколенко могут перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

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Но если 22-летнего Виталия Миколенко Дженоа намерена сразу полностью выкупить у киевского Динамо, то 24-летнего Александра Зинченко возьмет у Манчестер Сити в аренду.

Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что Шевченко имеет все основания рассчитывать на усиление состава Дженоа новыми игроками. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.

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Не будь у Шевы гарантий бюджета на новичков, он бы туда просто не пошел.

Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

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Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.