11 ноября 19:30
Украина --
Болгария --
12 ноября 19:45
Италия --
Швейцария --
13 ноября 14:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Срочное заседание СНБО Срочное заседание СНБО ⚠ Палач Палыч 🚫 Жесткий карантин 🔥 Шева - тренер в Италии!
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Сынка Шеве купят сразу, а Зинченко возьмут напрокат

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
10 ноября, 14:26
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Появились подробности возможного перехода в Дженоа двух футболистов сборной Украины
Андрей Шевченко и Александр Зинченко
Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

В ближайшее зимнее трансферное окно Дженоа всерьез намерена заполучить земляков нового тренера команды Андрея Шевченко – его экс-подопечных по сборной Украины Виталия Миколенко и Александра Зинченко.

Зинченко и Миколенко могут перейти в Дженоа
Зинченко и Миколенко могут перейти в Дженоа / Фото: REUTERS

Реклама

Но если 22-летнего Виталия Миколенко Дженоа намерена сразу полностью выкупить у киевского Динамо, то 24-летнего Александра Зинченко возьмет у Манчестер Сити в аренду.

Об этом сообщает Calciomercato.

Отметим, что Шевченко имеет все основания рассчитывать на усиление состава Дженоа новыми игроками. Ведь не далее как в сентябре "грифонов" за 150 млн евро выкупила американская инвестиционная компания 777 Partners, соотечественники супруги Андрея – Кристен Пазик.

Реклама

Не будь у Шевы гарантий бюджета на новичков, он бы туда просто не пошел.

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Андрей Шевченко и Александр Зинченко
Андрей Шевченко и Александр Зинченко / Фото: УАФ

Реклама

Напомним, год назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.

Как мы писали ранее, зарплата Шевченко в Дженоа составит 1,8 млн евро в год.

Дебютный матч у руля "грифонов" Шевченко проведет 21 ноября – дома против Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Сейчас Дженоа занимает 17-е место в Сериа А – команды с 18-й по 20-ю строчки вылетают во второй дивизион.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Украина

Завтра

19:30

Болгария

1.63

3.84

5.50

Италия

12 нояб

19:45

Швейцария

1.62

4.08

6.50
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Пятница, 19 ноября
19:30
Суббота, 20 ноября
14:00
17:00
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять