Больше, чем в сборной. Стала известна зарплата Шевченко в Дженоа

Обе стороны находятся на финальной стадии согласования контракта, сообщил в своем Twitter журналист Никола Скира.

По его данным, соглашение будет рассчитано до 2023 года с зарплатой в 1,8 миллионов евро в год.

Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers