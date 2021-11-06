Больше, чем в сборной. Стала известна зарплата Шевченко в Дженоа

Обе стороны находятся на финальной стадии согласования контракта, сообщил в своем Twitter журналист Никола Скира.
По его данным, соглашение будет рассчитано до 2023 года с зарплатой в 1,8 миллионов евро в год.
Andriy #Shevchenko to #Genoa as new coach is the final stage. Ready a contract until 2023 (1,8M/year + bonuses) with option for another season. In his staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021
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Отметим, что зарплата в сборной Украины Андрея Николаевича, по неофициальным данным, составляла 60 тысяч евро в месяц и 720 тысяч в год.
45-летний специалист уже определился с помощниками. Ассистентами Шевченко станут Андреа Мальдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет работали с ним в сборной Украины.
Как мы уже сообщали, наставник Дженоа Давиде Бальярди будет уволен с поста главного тренера в ближайшее время. Вместо него клуб из Генуи возглавит Андрей Шевченко.
На данный момент Дженоа набрала всего 9 очков и находится на 15-й позиции в турнирной таблице Серии A. От зоны вылета команду отделяет всего два балла.
Напомним, что Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не готов был обсуждать с ним вопрос продления контракта.
После ухода Андрея Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.