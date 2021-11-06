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Больше, чем в сборной. Стала известна зарплата Шевченко в Дженоа

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
6 ноября, 09:13
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Экс-наставник сборной Украины близок к подписанию контракта с итальянским клубом Дженоа. Стали известны финансовые условия соглашения
Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы
Андрей Шевченко продолжает поиски новой работы / Фото: Reuters

Обе стороны находятся на финальной стадии согласования контракта, сообщил в своем Twitter журналист Никола Скира.

По его данным, соглашение будет рассчитано до 2023 года с зарплатой в 1,8 миллионов евро в год.

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Отметим, что зарплата в сборной Украины Андрея Николаевича, по неофициальным данным, составляла 60 тысяч евро в месяц и 720 тысяч в год.

45-летний специалист уже определился с помощниками. Ассистентами Шевченко станут Андреа Мальдера и Мауро Тассоти, которые 5 лет работали с ним в сборной Украины.

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Как мы уже сообщали, наставник Дженоа Давиде Бальярди будет уволен с поста главного тренера в ближайшее время. Вместо него клуб из Генуи возглавит Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко возглавит клуб Серии А Дженоа
Андрей Шевченко возглавит клуб Серии А Дженоа / Фото: Getty Images

На данный момент Дженоа набрала всего 9 очков и находится на 15-й позиции в турнирной таблице Серии A. От зоны вылета команду отделяет всего два балла.

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Напомним, что Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не готов был обсуждать с ним вопрос продления контракта.

Андрей Шевченко и Андрей Павелко
Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

После ухода Андрея Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

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