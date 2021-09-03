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Андрей Шевченко: "Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
3 сентября, 21:12
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Бывший тренер сборной Украины рассказал журналистам о истинных причинах ухода с поста наставника национальной команды
Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram
Андрей Шевченко заработал миллион подписчиков в Instagram / Фото: Reuters

Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой откровенно ответил на вопросы журналистов.

"Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие. У нас получилось стать одним целым. Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них — почему наша команда не продлили контракт с национальной командой. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было.

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Андрей Шевченко и Андрей Павелко
Андрей Шевченко и Андрей Павелко / Фото: Facebook

"30 числа контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов.

"За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт", – - такой неожиданный ответ от Андрея Шевченко получили журналисты.

Напомним, что 1 августа Андрей Шевченко неожиданно ушел с поста главного тренера сборной Украины.

А уже 18 августа УАФ утвердила Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

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