Більше, ніж у збірній. Стала відома зарплата Шевченка у Дженоа

Обидві сторони перебувають на фінальній стадії узгодження контракту. Twitter журналіст Нікола Скір.

За його даними, угода буде розрахована до 2023 року із зарплатою 1,8 мільйонів євро на рік.

Andriy #Шевченко to #Genoa як новий coach is final final. Ready a contract until 2023 (1,8M/year + bonuses) with option for another season. In hi staff there will be Andrea #Maldera and Mauro #Tassotti . #transfers