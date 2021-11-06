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Більше, ніж у збірній. Стала відома зарплата Шевченка у Дженоа

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
6 листопада, 09:13
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Екс-наставник збірної України близький до підписання контракту з італійським клубом Дженоа. Стали відомі фінансові умови угоди
Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи
Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи / Фото: Reuters

Обидві сторони перебувають на фінальній стадії узгодження контракту. Twitter журналіст Нікола Скір.

За його даними, угода буде розрахована до 2023 року із зарплатою 1,8 мільйонів євро на рік.

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Зазначимо, що зарплата у збірній України Андрія Миколайовича, за неофіційними даними, становила 60 тисяч євро на місяць та 720 тисяч на рік.

45-річний фахівець уже визначився із помічниками. Асистентами Шевченка стануть Андреа Мальдера та Мауро Тассоти, які 5 років працювали з ним у збірній України.

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Як ми вже повідомляли, наставника Дженоа Давіда Бальярді буде звільнено з посади головного тренера найближчим часом. Замість нього клуб з Генуї очолить Андрій Шевченко.

Андрій Шевченко очолить клуб Серії А Дженоа
Андрій Шевченко очолить клуб Серії А Дженоа / Фото: Getty Images

На цей момент Дженоа набрала лише 9 очок і знаходиться на 15-й позиції в турнірній таблиці Серії A. Від зони вильоту команду відокремлює всього два бали.

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Нагадаємо, що Шевченко залишив посаду головного тренера збірної України після Євро-2020. Пізніше на прес-конференції фахівець заявив, що не збирався йти з команди, проте голова УАФ Андрій Павелко не готовий був обговорювати з ним питання продовження контракту.

Андрій Шевченко і Андрій Павелко
Андрій Шевченко і Андрій Павелко / Фото: Facebook

Після звільнення Андрія Шевченка посаду головного тренера збірної України обійняв Олександр Петраков.

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