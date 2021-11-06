Шевченко повертається до Італії

Екстренер збірної України Андрій Шевченко найближчим часом очолить італійський клуб Дженоа

Андрій Шевченко очолить клуб Серії А Дженоа / Фото: Getty Images

За повідомленням італійського журналіста Sky Sport Italia Марко Бовічеллі, Шевченко веде переговори з клубом Серії А Дженоа.

Due anni di contratto con opzione per il terzo: dopo i quarti di finale ad Euro2020 con lucran #Шевченко è pronto al ritorno in Italia da nuovo allenatore del #Genoa @skysport https://t.co/6ssaTm2woB - Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) November 5, 2021

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Колишній головний тренер збірної України готовий підписати контракт на два роки з опцією продовження ще на рік.

За даними джерела, наставника Дженоа Давіда Бальярді буде звільнений з посади головного тренера найближчим часом.

Дженоа за 12 турів набрав лише 9 очок і перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці Серії A. Від зони вильоту команду відокремлює лише два бали.

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Андрій Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, що зовсім недавно Андрія Шевченка сватали до шотландського клубу Селтік.

Раніше сам Андрій Миколайович заявляв, що не проти очолити італійський клуб.