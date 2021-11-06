Шевченко повертається до Італії

За повідомленням італійського журналіста Sky Sport Italia Марко Бовічеллі, Шевченко веде переговори з клубом Серії А Дженоа.
Due anni di contratto con opzione per il terzo: dopo i quarti di finale ad Euro2020 con lucran #Шевченко è pronto al ritorno in Italia da nuovo allenatore del #Genoa @skysport https://t.co/6ssaTm2woB- Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) November 5, 2021
Колишній головний тренер збірної України готовий підписати контракт на два роки з опцією продовження ще на рік.
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За даними джерела, наставника Дженоа Давіда Бальярді буде звільнений з посади головного тренера найближчим часом.
Дженоа за 12 турів набрав лише 9 очок і перебуває на 15-й позиції в турнірній таблиці Серії A. Від зони вильоту команду відокремлює лише два бали.
Нагадаємо, що зовсім недавно Андрія Шевченка сватали до шотландського клубу Селтік.
Раніше сам Андрій Миколайович заявляв, що не проти очолити італійський клуб.