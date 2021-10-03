3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Шахтар: онлайн ❓ Відставка Разумкова 🤘 Слуги в Трускавці 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Шевченко може очолити легендарний британський клуб

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
3 жовтня, 09:53
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко може очолити шотландський Селтік. Українець повинен змістити австралійця з грецьким корінням Ангелоса Анге Постекоглу
Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи
Андрій Шевченко продовжує пошуки нової роботи / Фото: Reuters

Під керівництвом Анге Постекоглу Селтік провалив старт сезону – в Лізі Європи вони програли два стартові матчі, а в чемпіонаті Шотландії йдуть на шостому місці, пише The Sun.

Читайте також: Шевченка звуть в європейську збірну – конкуренцію йому складе німець, який відмовив Росії

Реклама

З дозволом на роботу проблем не виникне, оскільки колишній гравець Челсі вже багато років має базу в Англії. 45-річний тренер також говорить англійською і добре знає місцевий стиль гри.

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком
Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

Робота у збірній України – єдиний тренерський досвід Шевченка. Щоправда, досить позитивний. Шева виводив збірну в елітний дивізіон Ліги націй, а на Євро-2020 дійшов до чвертьфіналу.

Реклама

Раніше ми писали, що Шевченко звуть в європейську збірну – конкуренцію йому складе німець, який відмовив Росії. Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко увійшов до списку претендентів на пост наставника збірної Туреччини.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
ТОП-матчі

Динамо

Сьогодні

19:30

Шахтар

2.80

3.50

2.45
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
9
25:2
25
2
Шахтар
9
23:5
22
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Дніпро-1
10
14:12
19
5
Олександрія
9
10:7
17
6
Зоря
9
20:9
17
7
Десна
9
13:14
16
8
Верес
9
9:12
11
9
Колос
9
7:14
11
10
Металіст 1925
9
8:13
10
11
Рух
9
6:12
8
12
Інгулець
10
9:18
8
13
Львів
10
6:15
6
14
Минай
8
6:11
6
15
Чорноморець
10
11:24
6
16
Маріуполь
9
12:23
4
Показати бiльше
Неділя, 3 жовтня
14:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти