Шевченко жестко поговорил с Миколенко перед Испанией: "Не надо смеяться, сынок. Мне не до смеха"

После трех поражений кряду главному тренеру сборной Украины не до шуток

Сегодня сборная Украины сыграет с Испанией в 4-м туре Лиги наций. И после трех поражений кряду главному тренеру "сине-желтых" Андрею Шевченко не до шуток. Особенно если учесть, что в сумме от Испании в Мадриде, Франции и Германии его подопечные пропустили 13 мячей! И накануне на открытой тренировке сборной Украины Шевченко показал, насколько может быть жестким по отношению к игрокам, когда этого требует ситуация.

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На видео с тренировки наставник вычитал 21-летнего защитника "Динамо" Виталия Миколенко.

"Не надо смеяться, сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?" – сказал Шевченко защитнику в понедельник вечером на поле "Олимпийского".

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Реклама Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Ранее мы рассказывали, где смотреть третью битву парней Шевченко с мировыми грандами.

Также мы писали, что DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист. 17 тысяч болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле зарядит на игру Евгений Хмара.

Напомним, что в прошлом туре Украина впервые проиграла на своем поле в Лиге наций, уступив 1:2 сборной Германии на "Олимпийском".

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