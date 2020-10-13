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DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист

13 октября, 12:47

Олег Люлька Олег Люлька

17 тысяч болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле на игру зарядит Евгений Хмара

Гимн Украины перед матчем Лиги наций с Испанией, который начнется сегодня в 21:45 на НСК "Олимпийский", исполнит уже не DZIDZIO. Эту миссию впервые доверили пианисту-виртуозу Евгению Хмаре. Напомним, онлайн матча Украина – Испания доступен на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Украина – Испания: где смотреть матч Лиги наций

Композитор и музыкант Евгений Хмара – лауреат многочисленных международных конкурсов, обладатель премии "Человек года", много лет сотрудничает с известными исполнителями – Олегом Скрипкой, Константином Меладзе, Златой Огневич, Tayanna, Славой Каминской, Олегом Винником, называющим музыку Хмары "потрясающей".

При этом Евгений Хмара имеет отношение и к спорту – он является обладателем коричневого пояса по карате.

"Надеемся, что Гимн Украины в исполнении Евгения Хмары вдохновит "сине-желтых" на самоотверженную и содержательную игру, которая обеспечит положительный результат", – заявили в Украинской ассоциации футбола

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Отметим, что год назад Михаил Хома, более известный как DZIDZIO, проникновенно исполнил гимн Украины в Харькове перед матчем с Литвой, зарядив наших футболистов на победу 2:0. Однако в последнее время "славень" в исполнении Хомы уже не приносил "сине-желтым" удачи – проиграли Франции 1:7, Германии 1:2.

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Посмотрим, окажется ли фартовее Евгений Хмара.

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Смотрите, как DZIDZIO исполнял гимн перед матчем Украина – Германия (1:2)

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины гимн Украины Лига наций Евгений Хмара
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