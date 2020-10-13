Украина – Испания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Во вторник, 13 октября, сборная Украины завершает свой марафон матчей с тремя последними чемпионами мира за шесть дней. После поражений от Франции (1:7) и Германии (1:2) команда Андрея Шевченко в рамках Лиги наций принимает победителя ЧМ-2010 Испанию. Начало поединка на НСК "Олимпийский" в Киеве – 21:45. Мы ведем онлайн этого матча с видео голов и лучших моментов, а также яркими фото и комментариями.

УКРАИНА – ИСПАНИЯ

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Ситуация в Лиге наций. Поражение 1:2 от Германии в субботу прервало беспроигрышную серию Украины из десяти матчей на своем поле (9 побед, 1 ничья).

Обзор матча Украина – Германия (1:2)

Напомним, в первом туре группы А4 в сентябре украинцы победили во Львове Швейцарию 2:1, но тремя днями позже крупно проиграли в Испании (0:4). Поражение в ответной игре от пиренейцев лишит Украину шансов занять первое место в группе. Хотя главная задача "сине-желтых" – избежать в борьбе со Швейцарией последнего места и вылета во второй дивизион Лиги наций.

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Испания же не проигрывает в 14 матчах (11 побед, 3 ничьи) и возглавляет группу А4, опережая Германию на два очка и, таким образом, являясь фаворитом в борьбе за выход в Финал четырех Лиги наций. В первом туре "Фурия Роха" сыграла вничью в Германии (1:1), затем победила дома Украину (4:0), после чего с менее комфортным преимуществом обыграла Швейцарию (1:0).

Обзор матча Испания – Швейцария (1:0)

УКРАИНА – ИСПАНИЯ: ЗАЯВЛЕНИЯ ТРЕНЕРОВ

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

"Испания – одна из лучших команд. Она высоко прессингует, практически не дает сопернику разыгрывать мяч. Испанцы играют очень качественно, очень организованно, это очень сильные и хорошие исполнители. Необходимо сыграть компактнее и агрессивнее как команде. Испания великолепно использует фланги, там у них очень хорошие и качественные футболисты, которые прекрасно играют один в один. Если удастся фланги перекрыть, тогда попробуем дать испанцам бой, но многое зависит от состояния, в котором будут находиться ребята, как они восстановятся"

"Что касается замены дисквалифицированного Малиновского, то у меня есть идеи, посмотрим, сработает план или нет"

"Наши цели? Перед началом Лиги наций я говорил, что для нас огромным результатом будет задержаться здесь. У нас есть три очка, мы будем бороться, чтобы задержаться на этом уровне"

Луис Энрике / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике

"Настраиваемся на этот матч так же, как настраивались на предыдущие: постараемся сыграть лучше соперника и в атаке, и в обороне. Хотим победить и занять первое место в группе. В Испании мы добились с Украиной хорошего результата, но в Киеве будет совсем другая игра. Если вы (обращаясь к журналистам) сравниваете сборную Испании с "Феррари", то Украина – еще одна "Феррари"

УКРАИНА – ИСПАНИЯ: ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

УКРАИНА: Бущан – Караваев, Забарный, Миколенко, Михайличенко – Сидорчук, Коваленко – Ярмоленко, Шапаренко, Цыганков – Яремчук

Сборная Украины / Фото: Reuters

ИСПАНИЯ: Де Хеа – Навас, Серхио Рамос, Пау Торрес, Регилон – Мерино, Бускетс – Ферран Торрес, Ольмо, Фати – Родриго

Сборная Испании / Фото: Reuters

УКРАИНА – ИСПАНИЯ: ПРЕДЫДУЩИЕ ВСТРЕЧИ

Украина ни разу не обыгрывала Испанию в шести матчах. В самом первом (март 2003 года, квалификация ЕВРО-2004) была зафиксирована ничья 2:2. Затем испанцы одержали пять побед.

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Украина не может забить Испании в четырех матчах, включая сентябрьский поединок в Мадриде, где хозяева победили 4:0. Последним украинским игроком, забивавшим испанцам, был нынешний наставник сборной Андрей Шевченко. Он отличился в проигранном спарринге в Эльче (1:2) в сентябре 2003 года.

УКРАИНА – ИСПАНИЯ: СРАВНЕНИЕ СТОИМОСТИ КОМАНД

По оценкам Transfermarkt, состав Испании в 6,5 раз дороже украинского – 769 млн евро против 119 млн евро. В среднем один игрок хозяев стоит 5 млн евро, гостей – 32 млн евро.

УКРАИНА – ИСПАНИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Испанию называют большим фаворитом матча. На ее победу аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.38, на ничью – 5.30, на победу Украины – 8.40. В процентном соотношении вероятность исходов следующая: выигрыш Испании – 70%, ничья – 18%, выигрыш Украины – 12%. При этом ожидается результативный матч – с тремя и более голами.

УКРАИНА – ИСПАНИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Украина – Испания 13 октября, начиная с 21:45, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также трансляция поединка на НСК "Олимпийский" доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Украина проиграла Испании в сентябре (0:4)

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