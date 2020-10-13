Украина – Испания: где смотреть третью битву парней Шевченко с мировыми грандами

Сегодня вечером сборная Украины завершит, вероятно, самую напряженную неделю в своей истории. После поражения в товарищеском матче французам и неудачи с немцами дома подопечные Андрея Шевченко сыграют против чемпионов мира-2010 и победителей Евро-2012. На нашем сайте уже стартовала онлайн-трансляция Украина – Испания.

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На телевидении интригующий поединок покажут сразу два канала. В 21:35 начнется прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина", а сама встреча стартует в 21:45. Также матч можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV. При этом на канале "Футбол 1" в 20:30 начнется аналитическая передача "Главная команда". Эксперты продолжат работать и после финального свистка.

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Также игру можно будет посмотреть в повторе. Уже ближайшей ночью, в 01:40, матч покажет телеканал "Футбол 2", а в среду днем его повторят еще дважды: в 11:25 – на "Футболе 1", а в 16:10 – на "Футболе 2".

В тренде Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Смотрите, как украинцы противостояли немцам в минувшую субботу:

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