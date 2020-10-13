Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Украина – Испания: где смотреть третью битву парней Шевченко с мировыми грандами

13 октября, 12:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Поединок Лиги наций пройдет во вторник вечером на НСК "Олимпийский"

Сегодня вечером сборная Украины завершит, вероятно, самую напряженную неделю в своей истории. После поражения в товарищеском матче французам и неудачи с немцами дома подопечные Андрея Шевченко сыграют против чемпионов мира-2010 и победителей Евро-2012. На нашем сайте уже стартовала онлайн-трансляция Украина – Испания.

Реклама

На телевидении интригующий поединок покажут сразу два канала. В 21:35 начнется прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина", а сама встреча стартует в 21:45. Также матч можно посмотреть на интернет-платформе OLL.TV. При этом на канале "Футбол 1" в 20:30 начнется аналитическая передача "Главная команда". Эксперты продолжат работать и после финального свистка.

Читайте также о том, что Шевченко оставил за бортом матча с Испанией чемпиона мира.

Также игру можно будет посмотреть в повторе. Уже ближайшей ночью, в 01:40, матч покажет телеканал "Футбол 2", а в среду днем его повторят еще дважды: в 11:25 – на "Футболе 1", а в 16:10 – на "Футболе 2".

В тренде
Испания вылетела на матч с Украиной с убойной силой на борту (фото)

Смотрите, как украинцы противостояли немцам в минувшую субботу:

Реклама

Все подробности в спецтеме Лига наций

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол нск олимпийский Сборная Украины где смотреть сборная Испании Лига наций
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Луческу прорвало: кого тренер
Луческу прорвало: кого тренер "Динамо" раскритиковал после "Зари"ЧУ по футболу
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка
Это финиш: Суркис объявил последнего новичка "Динамо"Футбол
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тура
Чемпионат Украины по футболу: все результаты пятого тураЧУ по футболу
Видео голов и обзор матча Франция – Украина
Видео голов и обзор матча Франция – УкраинаФутбол
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра Шовковского
Прогнозы на матчи Лиги наций от Александра ШовковскогоФутбол
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развитияФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять