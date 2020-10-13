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Шевченко оставил за бортом матча с Испанией чемпиона мира

13 октября, 11:50

Олег Люлька Олег Люлька

Вне заявки на поединок Лиги наций остался Валерий Бондарь. Зато вновь в составе - Роман Безус

Тренерский штаб сборной Украины обнародовал заявку игроков на матч против Испании в Лиге наций, который состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало – в 21:45. Онлайн-трансляция Украина – Германия доступна на нашем сайте и сервисе OLL.TV.

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Из футболистов, которые имеются в распоряжении Андрея Шевченко, главный тренер сборной Украины не включил в заявку лишь чемпиона мира-2019 среди молодежи – центрбека Валерия Бондаря.

При этом в заявке нашлось место полузащитнику "Гента" Роману Безусу, которого не было в списке игроков на предыдущий матч с Германией (1:2). "Бельгиец" вернулся в кадровую обойму в связи с дисквалификацией Руслана Малиновского.

Заявка сборной Украины на Испанию с номерами

  • Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Никита Шевченко, 23. Дмитрий Ризнык
  • Защитники: 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Илья Забарный, 6. Евгений Чеберко, 13. Ефим Конопля, 16. Виталий Миколенко, 18. Богдан Михайличенко, 21. Александр Караваев
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Евгений Макаренко, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Игорь Харатин, 15. Виктор Цыганков, 17. Владимир Шепелев, 19. Роман Безус, 20. Виктор Коваленко, 22. Александр Зубков
  • Нападающий: 9. Роман Яремчук

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Сборная Украины / Фото: УАФ

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Ранее мы писали, что сборную Украины хотят лишить Лиги наций. И не только ее. В ФИФА считают, что этому турниру вообще не место в футболе.

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Смотрите обзор матча Украина – Германия (1:2)

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Валерий Бондарь

Источник: УАФ

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