Цыганков стал Цыниковым: испанская Marca сделала ошибки в фамилиях шести игроков сборной Украины

Андрею Шевченко наверняка стоит вспомнить об этом, заряжая футболистов на сегодняшнюю игру Лиги наций

Ведущее спортивное издание Испании Marca сделало ошибки в фамилиях шести украинских футболистов, представляя ориентировочные составы на сегодняшний матч Лиги наций в Киеве. Он начнется в 21:45. Украина – Испания смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Украина – Испания: где смотреть матч Лиги наций

По-новому на страницах Marca прозвучали фамилии таких подопечных Андрея Шевченко:

Караве (Караваев)

Кобаленко (Коваленко)

Цыников (Цыганков)

Шарапенко (Шапаренко)

Микайлихенхо (Михайличенко)

Мараменко (Макаренко)

Похоже, теперь Андрей Шевченко в свою мотивационную речь в раздевалке перед началом игры, адресованную подопечным, может внести дополнительный месседж. Дескать, видите, как "хорошо" в Испании знают ваши фамилии – так сделайте же на поле все, чтобы после этого матча испанцы запомнили их навсегда!

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Ранее тренер сборной Испании сравнил Украину с гоночной машиной. "Если мы "Феррари", тогда команда Андрея Шевченко – еще одна "Феррари", – заявил Луис Энрике.

Также мы рассказывали, что DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист. 17 тысяч болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле на игру зарядит Евгений Хмара.

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