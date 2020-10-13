Цыганков стал Цыниковым: испанская Marca сделала ошибки в фамилиях шести игроков сборной Украины

Ведущее спортивное издание Испании Marca сделало ошибки в фамилиях шести украинских футболистов, представляя ориентировочные составы на сегодняшний матч Лиги наций в Киеве. Он начнется в 21:45. Украина – Испания смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.
Украина – Испания: где смотреть матч Лиги наций
По-новому на страницах Marca прозвучали фамилии таких подопечных Андрея Шевченко:
- Караве (Караваев)
- Кобаленко (Коваленко)
- Цыников (Цыганков)
- Шарапенко (Шапаренко)
- Микайлихенхо (Михайличенко)
- Мараменко (Макаренко)
Похоже, теперь Андрей Шевченко в свою мотивационную речь в раздевалке перед началом игры, адресованную подопечным, может внести дополнительный месседж. Дескать, видите, как "хорошо" в Испании знают ваши фамилии – так сделайте же на поле все, чтобы после этого матча испанцы запомнили их навсегда!
Читайте также: "Новый Месси" снова забьет команде Шевы: прогноз на матч Украина – Испания
Ранее тренер сборной Испании сравнил Украину с гоночной машиной. "Если мы "Феррари", тогда команда Андрея Шевченко – еще одна "Феррари", – заявил Луис Энрике.
Также мы рассказывали, что DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист. 17 тысяч болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле на игру зарядит Евгений Хмара.
Смотрите, как Украина проиграла Испании в Мадриде 0:4
Все подробности в спецтеме Лига наций
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк