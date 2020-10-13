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Цыганков стал Цыниковым: испанская Marca сделала ошибки в фамилиях шести игроков сборной Украины

13 октября, 15:26

Олег Люлька Олег Люлька

Андрею Шевченко наверняка стоит вспомнить об этом, заряжая футболистов на сегодняшнюю игру Лиги наций

Ведущее спортивное издание Испании Marca сделало ошибки в фамилиях шести украинских футболистов, представляя ориентировочные составы на сегодняшний матч Лиги наций в Киеве. Он начнется в 21:45. Украина – Испания смотреть онлайн можно в трансляции на нашем сайте, а также на сервисе OLL.TV.

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Украина – Испания: где смотреть матч Лиги наций

По-новому на страницах Marca прозвучали фамилии таких подопечных Андрея Шевченко:

  • Караве (Караваев)
  • Кобаленко (Коваленко)
  • Цыников (Цыганков)
  • Шарапенко (Шапаренко)
  • Микайлихенхо (Михайличенко)
  • Мараменко (Макаренко)

Похоже, теперь Андрей Шевченко в свою мотивационную речь в раздевалке перед началом игры, адресованную подопечным, может внести дополнительный месседж. Дескать, видите, как "хорошо" в Испании знают ваши фамилии – так сделайте же на поле все, чтобы после этого матча испанцы запомнили их навсегда!

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Ранее тренер сборной Испании сравнил Украину с гоночной машиной. "Если мы "Феррари", тогда команда Андрея Шевченко – еще одна "Феррари", – заявил Луис Энрике.

Также мы рассказывали, что DZIDZIO уже не фартовый: гимн Украины перед Испанией исполнит пианист-каратист. 17 тысяч болельщиков на трибунах "Олимпийского" и 11 украинских футболистов на поле на игру зарядит Евгений Хмара.

Смотрите, как Украина проиграла Испании в Мадриде 0:4

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Все подробности в спецтеме Лига наций

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Сборная Украины сборная Испании ошибки Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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